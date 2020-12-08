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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

В Раде появился законопроект о восстановлении полноценной работы НАПК

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4470 о внесении изменений в закон О предотвращении коррупции. Он предусматривает восстановление полноценной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, должен быть открыт круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также изменения, которые предлагается внести в закон, наделяют НАПК необходимыми полномочиями и правами.

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Кроме того, законопроект определяет порядок, как должно действовать Национальное агентство по предупреждению коррупции, когда обнаруживает нарушение закона.

Отдельно в документе прописаны некоторые особенности реагирования НАПК на нарушение закона судьями или судьями Конституционного суда.

Внесення змін до Закону України Про запобігання корупції by Віта Гірко on Scribd

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект №4460-д, который предусматривает восстановление ответственности за недостоверное декларирование.

Наказывать чиновников штрафами, общественными работами и ограничением свободы.

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