Экспорт меда – Украина стала рекордсменом

Экспорт меда из Украины за 11 месяцев 2020 достиг абсолютного рекорда – 69,8 тыс. т, общей стоимостью $117,5 млн. Высокий спрос на украинский мед со стороны стран Европейского Союза обусловлен неопределенностью из-за ситуации с Сovid-19 и неурожаем меда в ЕС.

Из-за Сovid-19 европейцы активно формировали запасы меда на весь сезон 2020-2021 года. Еще одна из причин, почему украинский мед установил рекорд по экспорту, – неурожай меда в ЕС из-за неблагоприятных погодных условий. По предварительным оценкам, урожай меда в Европе снизился на 40%.

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– Предыдущий рекорд экспорта меда был зафиксирован в 2017 году и составил 67,8 тыс. т, стоимостью $133,9 млн, – сообщает консультант продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.











Европейцы купили украинского меда на рекордные $117,5 млн / 3 фотографии

По ее словам, на рекордные показатели экспорта влияет также географическая близость к основному покупателю и качество украинского продукта.

Наиболее популярные украинские товары в Европе

В Евросоюзе наибольшим спросом среди украинских товаров пользуется курятина, ягоды и яблоки.

В Кабмине уверяют, что украинский экспорт в страны ЕС постоянно увеличивается. Только с начала этого года он вырос на 7%.

Источник: Анна Бурка

Фото: Анна Бурка