В оккупированном Крыму появилось поздравление от Ленина и Сталина

В центре оккупированного Севастополя 7 декабря появился баннер с портретами Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Авторами “новогоднего поздравления” стали представители Коммунистической партии РФ.

Кроме советских вождей, на баннере изображена награда времен СССР — Орден Победы, а также надпись С новым годом.

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Отмечается, что подобные баннеры появляются в оккупированном Крыму, начиная с 2014 года.

В большинстве случаев местные жители режут, пачкают или рвут изображения коммунистических лидеров СССР.

Катынское преступление: РФ хочет аннулировать ответственность Сталина

В конце ноября ряд депутатов Государственной думы РФ высказались за отмену ответственности СССР за массовые расстрелы военнопленных в Катыни.

Речь идет о соглашении от 26 ноября 2010 года, где РФ как правопреемница СССР признала ответственность Сталина за Катынское преступление.

Посольство Польши в РФ призвал “защищать историческую правду о Второй мировой войне и напоминать об ответственности НКВД”.