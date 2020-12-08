За сутки в Украине зафиксировано 10 811 случаев инфицирования Covid-19.

Выздоровели от болезни 12 860 человек, умерли 195 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 520 детей и 512 медработников.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 319 человек.

Министр назвал эти данные “позитивной статистикой”.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 832 758 человек, 13 928 — умерли от Covid-19, выздоровели – 436 564 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

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Статистика прошедших суток

Днем ранее, 7 декабря, зафиксировано 8 641 новый случай заболевания коронавирусом, 6 декабря в Украине было 11 590 новых случаев инфицирования, 5 декабря было 13 825 новых заболеваний, 4 декабря зафиксировали 15 131 заболевшего.