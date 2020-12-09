В Украине выделено более 62 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. В то же время более 33,5 тыс. коек обеспечены кислородом.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.
— Есть проблемы, но ситуация решается увеличением количества кислородных точек, кислородных коек, — добавил Степанов.
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По его словам, ситуация с койками для пациентов с Covid-19 отличается от региона к региону.
Также глава Минздрава добавил, что благодаря карантинным мерам, которые были введены в Украине, удалось сбить ураганное распространение коронавируса.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 9 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 12 585 человек, общие количество инфицированных составляет 845 343.
С начала пандемии 14 204 пациента умерли от Covid-19, выздоровели — 451 118 больных.
За последние сутки наибольшее количество случаев подтвердили в Киеве (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.