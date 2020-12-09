Пока США и Великобритания подтверждают эффективность изготовленных вакцин, Минздрав фиксирует четкое снижение динамики заболеваемости коронавирусом в Украине.

Главные новости о коронавирусе за сегодня, 9 декабря, собраны в материале Фактов ICTV.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на среду, 9 декабря, коронавирус в Украине обнаружили еще у 12 585 человек, однако выздоровевших пациентов больше — 14 554.

Общая цифра составляет 845 343 случая.

Самый высокий суточный прирост на сегодня зафиксировали в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Количество летальных случаев вследствие Covid-19 в стране составляет 14 204.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга сообщил, что Минздрав планирует расширить круг лиц, которым делают ПЦР-тест на коронавирус или тест на антиген.

Сейчас в Украине ПЦР-тестирование предусмотрено для лиц с признаками коронавируса или пациентов с пневмонией.

Также министр отметил, что более половины коек для пациентов с Covid-19 в Украине обеспечены кислородом.

9 декабря стало известно, что СБУ разоблачила более 450 интернет-агитаторов, которые сознательно распространяли ложную информацию о коронавирусе в Украине.

У 40 злоумышленников были координаторы в Российской Федерации. Возбуждены уголовные производства по ст. 109 и 110 УК Украины.

Между тем Кабмин планирует рассмотреть постановление о новогоднем локдауне в Украине. Предварительные дать усиление мер — с 8 до 25 января 2021 года.

Начало заседания правительства — в 15.00. Карантин, действующий до конца 2020 года, вероятно, будет продлен до 28 февраля 2021 года.

Читайте: Новогодний локдаун в Украине — дать и ограничения

Ситуация с коронавирусом в мире

По состоянию на среду, 9 декабря, первую пятерку в мировом рейтинге распространения коронавируса занимают США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Впереди рождественские праздники, поэтому десятки стран продолжают усиливать карантинные ограничения.

Франция прогнозирует третью волну коронавируса. Во французском правительстве отмечают, что она уже началась в США и отдельных азиатских странах.

Как и во многих странах ЕС, Канада начала привлекать военнослужащих к борьбе с пандемией Covid-19. Армия готовится к возможному развертыванию госпиталей в степных провинциях.

Между тем британские ученые прогнозируют, что люди будут вынуждены использовать медицинские маски минимум до 2022 года, даже при условии успешной вакцинации.

Более подробную статистику коронавируса в мире читайте в материале Фактов ICTV.