Курс валют НБУ на 9 декабря 2020 в Украине

Национальный банк установил официальный курс валют в Украине на 9 декабря.

Так, курс доллара составляет 28,08 грн/$, что на 15 копеек ниже, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

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Курс евро установлен на уровне 34,05 грн/€. Это значит, что европейская валюта подешевела за сутки на 20 копеек.

Курс валют в Украине от НБУ на 09.12:

$1 — 28,2394 грн;

€1 — 34,2586 грн;

1 польский злотый — 7,6702 грн;

10 российских рублей — 3,8232 грн.

Що буде з курсом долара у 2021 році

Економічний експерт Олег Пендзин прогнозує, що до кінця року вартість валюти коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$, а середньорічний курс долара у 2021 році становитиме 29,2-29,3 грн/1$.

За його словами, наразі Нацбанк володіє достатніми резервами, щоб, виходячи з інтервенціями на валютний ринок, встановлювати адекватний курс.