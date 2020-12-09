PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Гривна продолжает укрепляться: курс валют в Украине на 9 декабря

Национальный банк установил официальный курс валют в Украине на 9 декабря.

Так, курс доллара составляет 28,08 грн/$, что на 15 копеек ниже, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Читайте: В начале 2021 года ВВП Украины из-за пандемии упадет на 3%

Курс евро установлен на уровне 34,05 грн/€. Это значит, что европейская валюта подешевела за сутки на 20 копеек.

Курс валют в Украине от НБУ на 09.12:

  • $1 — 28,2394 грн;
  • €1 — 34,2586 грн;
  • 1 польский злотый — 7,6702 грн;
  • 10 российских рублей — 3,8232 грн.

Курс валют НБУ на 9 декабря 2020 в Украине

Що буде з курсом долара у 2021 році

Економічний експерт Олег Пендзин прогнозує, що до кінця року вартість валюти коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$, а середньорічний курс долара у 2021 році становитиме 29,2-29,3 грн/1$.

За його словами, наразі Нацбанк володіє достатніми резервами, щоб, виходячи з інтервенціями на валютний ринок, встановлювати адекватний курс.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка