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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ — Енин

Предложение о выплате компенсаций семьям жертв, погибших во время авиакатастрофы самолета МАУ, правительство Ирана отозвало.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

— По моей информации, правительство уже отозвало это предложение, поскольку предполагалось, что €200 млн будут выделены именно из Фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе.

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Также Енин отметил, что переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали.

Однако позиция Украины заключается в том, что уровень выплат в значительной мере будет зависеть от обстоятельств катастрофы, сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года. После того, как украинский самолет вылетел из Тегерана, столицы Ирана, его сбили. На борту было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.

В августе Украина завершила первый этап переговоров с Ираном по выплатам компенсации родственникам погибших. А в конце ноября стало известно, что Иран может выделить €200 млн на выплаты.

Источник: Громадське радіо

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