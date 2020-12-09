Лидеры 2020: StarLightMedia ставит рекорды

На финишной прямой 2020 каналы медиагруппы StarLightMedia вышли в лидеры украинского телерынка. Впервые в тройку самых популярных каналов в течение последних двух недель вышли все три канала группы — ICTV, СТБ и Новый канал.

Это стало возможным благодаря работе настоящих профессионалов, которые не прогнулись под давлением пандемии и продолжали создавать интересный и качественный контент.

Тройка лидеров

ICTV по результатам 11 месяцев остается каналом №1. Закрепиться в лидерах помогла целая плеяда топовых проектов и профессиональная работа всех сотрудников канала.

Информационно-аналитические программы ICTV, такие как Факты и Факты недели в течение всего года были главными новостными площадками для украинцев.

Заряд юмора обеспечили невероятные актеры из Дизель Шоу, которые остаются на позитиве даже во время пандемии. В 2020 году публика осталась верным поклонником фильмов и сериалов от Дизель Студио.

А в последние недели на полочку успехов ICTV добавился комедийный сериал Казаки. Абсолютно лживая история, быстро завоевавший народную любовь.

— Ежедневно мы работаем над своей целью — стать самым любимым каналом зрителей и выйти в лидеры телевидения. И мы нашли ключ к сердцам украинцев. Наши проекты привлекают внимание адреналином в фильмах, интригами детективных сериалов, легким юмором наших шоу. Каждый работник ICTV приложил усилия к результату, который мы имеем сегодня. А непростой 2020-й нам показал, что только совместной работой мы достигнем еще лучших результатов завтра, — комментирует управляющий директор ICTV Анастасия Штейнгауз.

Благодаря мощному осеннему сезону на втором месте оказался телеканал СТБ (доля 8,9%).

Внимание зрителя завоевал ряд собственных продуктов телеканала, в частности реалити Холостячка и сериал Цвет страсти.

Также в 2020 году доверие зрителей СТБ смогла завоевать информационная программа Окна-новости, которая стала одной из самых популярных программ недели.

На третьем месте — Новый канал (доля 8,4%), который не перестает радовать зрителей новыми развлекательными проектами. Аудитория телеканала стабильно растет.

Осенью сердца украинцев завоевал юбилейный сезон шоу Кто сверху. Все большую популярность приобретают шоу Дети против звезд, Супер ТПМУ, Любовь на выживание.

Первые в новостях

В 2020 году информационным программам уделяли значительное внимание, ведь во времена неопределенности зрителям нужны только новости из достоверных источников.

Именно такой контент и создавала программа Факты. Благодаря усилиям профессиональной и слаженной команды Факты (в 18.45) уже пять месяцев подряд является лидером среди информационных программ.

Это делает ее главной информационной программой страны, которая завоевала доверие зрителей.

Также в 2020 году Факты недели. 100 минут смогла завоевать право называться главной итоговой программой страны. За неполный 2020 год ее доля составила 12,9%.

Еженедельно вместе с ICTV итоги недели подводят сотни тысяч украинцев, которым не безразлична судьба страны. И в следующем году даже несмотря на вызовы в мире телеканалы StarLightMedia будут производить качественный контент.

К новым свершениям

— Эти результаты еще раз подтверждают — наше стремление создавать актуальный контент нового уровня качества и смысла находит отклик у нашей аудитории. Как лидеры медиаотрасли мы чувствуем ответственность не только развлекать, а и помогать, и поддерживать украинцев. Поэтому, кроме лучших шоу и сериалов собственного производства, мы так ценим роль наших общественно важных программ и уделяем все больше внимания устойчивому развитию не только нашей компании, но и всего общества. Спасибо зрителям за доверие и любовь к нашему контенту. Это вдохновляет нас создавать новые истории и совершенствовать мир вокруг, — комментирует Михаил Царев, СЕО StarLightMedia.

2020 стал вызовом для каждого государства, каждого человека и каждой отрасли. И группа StarLightMedia показывает, что упорный труд поможет преодолеть любые препятствия.

В 2021 году телеканалы группы продолжат производить новый контент на удовольствие всем.