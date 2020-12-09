После локдауна, который будет действовать с 8 по 25 января, в Украине снова будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— После 25 января мы снова выходим в оранжевую зону. Будут действовать те же ограничения, которые действовали до 8 января, — объяснил он.

Читайте: В Украине вводят новогодний локдаун — даты

На заседании 9 декабря Кабмин согласовал даты введения жесткого локдауна в Украине после Рождества — с 8 по 24 января 2021 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его зимними каникулами ради безопасности.

Правительство также продлило общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца зимы.