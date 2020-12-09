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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Мэр Одессы Труханов заразился коронавирусом

Мэр Одессы Геннадий Труханов 9 декабря получил положительный тест на коронавирус, поэтому уходит на самоизоляцию — до выздоровления и получения отрицательного результата.

Об этом он сообщил в соцсети.

– Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Самочувствие пока неплохое. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб, – рассказал мэр города.

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По его словам, мэрия Одессы продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса.

Карантин в Украине

Источник: Геннадій Труханов

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