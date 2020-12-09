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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Не хватит тестов и специалистов: Кличко о возможности массового тестирования в Киеве

Сделать ПЦР-тесты сразу миллионам людей в Украине сегодня почти нереально. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя возможность массового тестирования в столице.

— Как недавно заявил премьер-министр, правительство готовит проект массового тестирования. Его якобы хотят провести в Киеве и всех крупных городах Украины. По мнению специалистов, такое тестирование может выявить более 25-30% бессимптомных носителей вируса.

Но такую ​​инициативу правительства реализовать будет нелегко. Сделать ПЦР-тесты сразу миллионам людей в Украине сейчас — почти нереально, — сказал мэр.

Прежде всего, в Киеве нет такого количества тестов. Во-вторых, нужны передвижные лаборатории, специалисты, которые в них будут работать.

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Кличко отметил, что Киев делает наибольшее количество тестов из всех городов Украины — более 400 на 100 тыс. населения.

Коронавирус в Киеве

В Киеве по состоянию на 9 декабря зафиксировали 1 728 новых случаев коронавируса. Всего в столице заболели 84 538 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 300, Деснянском — 260, Днепровском районе — 245 случаев.

Фото: Dreamstime

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