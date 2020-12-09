Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал перераспределение дополнительных 5,26 млрд грн из ковидного фонда на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил председатель бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов.

— Сегодня во время заседания в онлайн-режиме мы согласовали дополнительное направление 5,26 млрд грн из Фонда Covid-19 украинским медикам за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения, — написал Аристов.

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Эти средства будут направлены на оплату медицинских услуг за ноябрь-декабрь для лиц с подозрением на коронавирус и на лечение госпитализированных. То есть речь идет о тестировании, медикаментах, ИВЛ и доплатах медикам.

— В последнее время объем этих услуг значительно вырос, соответственно — растут и расходы, — отмечает глава комитета.

Кроме того, Аристов обратил внимание на логистические проблемы в регионах, где не хватает кислородных станций, и персонал вынужден ездить за кислородом в города.

Всемирный банк выделит средства для Украины

Минздрав получит от Всемирного банка $100 млн для закупки вакцин от коронавируса и оборудование для больниц.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова добавила, что Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения провели полноценную реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики. 91 из них уже ввели в эксплуатацию.

Источник: Юрий Аристов