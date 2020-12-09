В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 14 554 человека, умерли 276 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 281 человека; летальных случаев — 276; выздоровело 14 554 человека.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 845 343 человека, 14 204 человека умерли от Covid-19, выздоровели – 451 118 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

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Статистика прошедших суток

Днем ранее, 8 декабря сообщалось о 10 811 новых случаях инфицирования; 7 декабря было зафиксировано 8 641 новый случай заболевания; 6 декабря заболело 11 590 человек; 5 декабря зафиксировано 13 825 новых заболевших.

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