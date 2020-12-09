В Киеве установят около 400 новых светофоров

В Киеве хотят построить около 400 новых светофоров.

Соответствующий указ уже подписал мэр города Виталий Кличко.

Об этом рассказал директор КП Центр организации дорожного движения Виктор Черний.

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По его словам, установление такого количества объектов займет около года.

— Что такое светофорное регулирование? Это объект капитального строительства. Он не может появиться за день или за неделю. Это целая процедура: проектные работы через Prozorro, экспертиза, потом поиск подрядчиков. Все это занимает около года, — рассказал он.

Кроме того Виктор Черний отметил, что в случае установления светофора в месте концентрации ДТП такие работы будут выполняться через месяц-полтора.

Изменения в ПДД

С 11 ноября вступили в силу изменения в ПДД. Среди них — обязательное использование ремней безопасности для водителей и в такси, а также необходимость для пешеходов носить светоотражающие элементы в темное время суток.

Если раньше инструкторы, водители и пассажиры такси могли не пристегиваться ремнем в населенном пункте, то теперь это разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.