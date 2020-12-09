Благодаря карантинным мерам, которые были введены в Украине, удалось сбить ураганное распространение коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— На сегодня ситуация с количеством новых больных Covid-19 стабилизировалась. Если сравнивать недельную статистику, то также видно, что уменьшилось количество госпитализированных.

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Также министр объяснил, что уменьшение количества новых больных не связано с сокращением тестирований. Наоборот, лаборатории делают меньше тестов на Covid-19, потому что с признаками болезни обращается не такое большое количество людей, как это было раньше.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 12 585 человек, общие количество инфицированных составляет 845 343.

С начала пандемии 14 204 пациента умерли от Covid-19, выздоровели — 451 118 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев подтвердили в Киеве (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.