Война на Донбассе: Кремль назвал причину “простоя” в урегулировании

Причиной “простоя” в процесс урегулирования ситуации на Донбассе Россия видит невыполнение договоренностей Парижского саммита.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и назвал ситуацию тяжелой.

По его словам, чтобы помощники российского лидера начали подготовку к следующей нормандской встрече, им “нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться”.

Читайте: Украина в ТКГ назвала дальнейшие шаги по урегулированию конфликта

Активизация работы на экспертном уровне

Для того, чтобы нащупывать какие-то пути выхода во время переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель было принято решение “активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников”, сообщил Песков.

Когда может состояться встреча помощников глав стран нормандской четверки, пресс-секретарь президента РФ не ответил.

Фото: Кремль