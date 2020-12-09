Вакцина от коронавируса: кто на финише и как готовятся страны

Как и прогнозировалось, в конце 2020 мир приблизился к началу массовой вакцинации населения от Covid-19.

Хотя вакцины еще проходят последнюю стадию тестирования, многие страны уже заказывают их для граждан, имеющих наибольший риск подхватить инфекцию.

На старте будет всего несколько препаратов, которые доказали свою эффективность, поэтому каждое государство уже ищет пути их получения.

Но действительно ли сейчас нужно “гнаться” за вакцинами?

Заказ вакцин

8 декабря в Великобритании начали первую волну прививания от коронавирусной болезни — 800 тыс. доз вакцины распределят между людьми старше 80 лет и работниками домов престарелых.

Конечно, прививки в первую очередь будут делать тем, кто находится в госпитале или планово посещает врача.

В мире также понемногу разрабатывают свои рекомендации по применению вакцины от Covid-19. Например, Германия также планирует сосредоточиться на группах риска, в которые входят граждане в возрасте от 80 лет, работники домов престарелых и медики, которые имеют наибольший шанс подхватить инфекцию.

Сейчас это только рекомендации, которые предоставлены для ознакомления экспертам и правительствам федеральных земель, однако можно предположить, что планы государства не претерпят значительных изменений.

По предварительным оценкам, вакцинация понадобится около 8,6 млн человек только по указанным критериям — это около 10% всего населения Германии.

То есть даже на первой стадии тестирования только в одной стране понадобятся миллионы доз вакцины. И несмотря на то, что ее производством будут заниматься десятки фармацевтических компаний, нужно много времени, чтобы лекарства стали доступными всем желающим.

Китайская Sinovac Biotech собирается удвоить свои производственные мощности, чтобы производить около 600 млн доз препаратов ежегодно. Поэтому неудивительно, что вакцинацию разбили на этапы.

К такому же порядку действий готовится и Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что наше государство должно провести значительную работу, прежде чем получит вакцину.

— Мы должны быть готовы к алгоритмам действий во время вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное — помочь медицинским учреждениям с вакцинацией, — сказал глава государства.

Между тем Украина должна найти и компанию, которая продаст препарат. Третью стадию тестирования проходят вакцины от американских, китайских, шведско-британских, индийских и многих других компаний.

Потенциальное спасение

Сейчас ожидается, что Украина получит около 4 млн доз вакцины против коронавируса безвозмездно от международных партнеров, а другие нам придется покупать самостоятельно, на что планируется выделить средства из государственного бюджета.

Министр здравоохранения Максим Степанов даже обратился к поверенной в делах США в Украине Кристине Квин с просьбой предоставить нашему государству вакцины для использования в чрезвычайных случаях.

Договоренность о поставках препарата должны подписать в ближайшее время, но компании, в которых их будут закупать, пока не раскрывают.

— В течение двух недель мы подпишем договора о поставках вакцины против Covid-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако это не гарантирует ее получения Украиной в ближайшие месяцы, — сказал глава Минздрава.

В общем власть делает все возможное, чтобы Украина как можно быстрее получила доступ к вакцине, понимая, что нужно срочно разгрузить медицинскую систему.

Конечно, есть страны, в которых ситуация ненамного лучше. Поэтому для первых прививок и выбирают группы населения с наибольшим риском заболеть Covid-19. То есть изначально будут не останавливать пандемию, а уменьшать ее масштабы, чтобы системы здравоохранения работали в более-менее нормальном режиме.

Даже Всемирная организация здравоохранения выступает против принудительной вакцинации от коронавируса, но советует внедрять рекомендации по прививанию значительной части населения в отдельных государствах.

Однако в мире слишком много оптимистичных настроений относительно вакцины. Согласно трекеру вакцин в издании The New York Times, ни одно из веществ еще не утверждено для полного применения.

Для ограниченного применения разрешены семь препаратов, среди которых и вакцина Pfizer (США) и BioNTech (Германия). Кандидат от этих компаний доказал свою эффективность в 95% случаев, но его испытания продолжатся.

Теперь им остается только получить разрешения на применение вакцины в экстренных случаях — этого более чем достаточно во время пандемии. Совещательный комитет Управления по продовольствию и медикаментам США должен рассмотреть соответствующую заявку 10 декабря.

Также значительный потенциал у вакцины от Moderna (США), которая находится на третьей фазе тестирования. Предварительные данные исследований свидетельствуют о том, что кандидат является эффективным в 94,5% случаев.

Несмотря на продолжение испытаний, компания также запросила разрешение на экстренное применение вакцины. Также начался процесс обзоров регуляторами многих стран, что должно ускорить ее поступление на рынок.

13 вакцин проходят последнюю фазу тестирования, параллельно получая отзывы регуляторов Австралии, Великобритании, Китая и других стран. Это должно приблизить получение разрешения на использование, когда компании сообщат о завершении третьей фазы.

Дальнейшее тестирование необходимо, чтобы выявить все недостатки препарата, убедиться, что он безопасен для применения. Обычно третья фаза испытаний длится от одного до четырех лет. Поэтому сейчас приходится ограничиваться кандидатами, которых называют “преимущественно безопасными”.

Риски и подготовка

В нашей ситуации нет времени ждать безопасную вакцину, поэтому придется выбирать из того, что дают. Согласно трекеру издания Bloomberg, страны заказывают вакцины у различных компаний. И они не ограничиваются количеством населения.

Например, Канада предварительно заказала более 153 млн доз вакцины, что равно примерно 410% населения страны. Подобное наблюдается в Великобритании (294,7%), Австралии (269,2%), Франции (185,7%) и многих других странах.

Такой ажиотаж связан с тем, что точно не известно, сколько вакцин понадобится на одного человека, сколько будет действовать иммунитет и тому подобное.

— Мы не будем знать, сколько длится иммунитет, выработанный в результате прививки, пока мы не получим вакцину и больше данных о том, какой результат она дает. Как естественный иммунитет, так и иммунитет после вакцинации являются важными аспектами в борьбе с Covid-19, о которых эксперты пытаются узнать больше, — говорится в сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний в США.

Но даже несмотря на такой риск все равно необходимо готовиться к получению вакцины. Особенно это важно для Украины, даже учитывая сбитую кривую заболеваемости.

По мнению эксперта в сфере здравоохранения, председателя правления в ОО Платформа Здоровья Тимофея Бадикова, обеспечение условий для вакцинации должно быть одним из приоритетов.

— Кроме того, что выделены средства (на вакцину, — Ред.), нужно обеспечить нормальные условия хранения, ведь ей нужны намного ниже температуры. Об этом должны позаботиться владельцы медицинских учреждений, местные власти. Необходимо провести аудит холодильного оборудования, чтобы узнать, может ли оно обеспечить нормальное использование препаратов, чтобы не вводить вместо вакцины “воду”, — говорит Бадиков.

К рискам добавляются и различные побочные эффекты, часть из которых уже нашли. Возможно, некоторые из них проявятся в долгосрочной перспективе, потому продолжаются исследования.

— На следующий день после введения вакцины я чувствовала вялость, усталость, боли в теле. Об этих симптомах я сообщила в приложении, которое у участников тестов есть на смартфоне. Мой муж не чувствовал боли или усталости. Примерно через три недели мне сделали вторую инъекцию. Опять у меня болела рука, место инъекции покраснело, я чувствовала боли в теле и усталость, — рассказывает 59-летняя женщина, которая участвовала в испытании вакцины от Pfizer и BioNTech.

И в этом нет ничего удивительного, ведь побочные эффекты — нормальное явление для любых препаратов. Обычно они проявляются у незначительной части людей, но с новой вакциной трудно сказать наверняка, какой процент пациентов пострадает от нее.

Мир приближается к первой фазе вакцинации, поэтому каждой стране нужно позаботиться о закупке вакцины.

Возможно, Украине придется искать помощи у других государств. Например, Канады, которая договорилась о поставках крупной партии вакцин, или США, где многие компании занимаются производством вакцины от Covid-19.

Каким бы ни было происхождение препарата, позаботиться о его надлежащем использовании и распределении нужно уже сейчас.

И тогда мир сделает первый значительный шаг к преодолению пандемии.