В Украине в первую очередь вакцинируют от коронавируса 20 млн граждан – это врачи и люди пожилого возраста, но рассматривается также вопрос бесплатной вакцинации всех украинцев.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Максим Степанов.

– Мы сейчас рассматриваем вопрос, и на это обращал внимание президент, что нам надо дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства, – отметил он.

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По его словам, на переговорах с производителями вакцины Украина обещает допустить их на коммерческий рынок по ускоренной процедуре сразу после регистрации.

Великобритания 8 декабря первой в мире начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.

А первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии.