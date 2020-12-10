На Донбассе, в зоне проведения ООС, за минувшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска трижды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Водяное противник также провоцировал из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки с автоматического станкового гранатомета.

— Также со стороны населенного пункта Минеральное враг применил БпЛА типа квадрокоптер. Украинский воинам понадобилось всего несколько выстрелов из стрелкового оружия, чтобы после пересечения линии разграничения сбить БпЛА противника, — отмечают в штабе.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

По данным штаба ООС, украинскими военными был выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное и Луганское. У последнего боевики для этого совершили три подрыва с использованием зарядов разминирования.

Читайте: Войну на Донбассе невозможно прекратить сугубо военным путем — Хомчак

С начала суток, 10 декабря, российско-оккупационные войска уже один раз нарушили режим прекращения огня. Враг совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Марьинки.

Вражеские выстрелы были не прицельны, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) 9 декабря, в годовщину Парижского саммита лидеров стран нормандского формата, обнародовала план действий для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе и восстановления мира.

ТКГ планирует освободить удерживаемых лиц, обеспечить полный и безусловный допуск международных организаций, открыть функционирование пунктов пропуска через линию разграничения, продолжить обсуждать рабочие предложения Украины по выполнению политических аспектов общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.