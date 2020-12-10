Парламентская фракция Голос подготовила изменения о возвращении в законодательство нормы о лишении свободы за недостоверное декларирование.

Об этом заявил первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

— Уголовная ответственность, в том числе заключение за ложь в декларациях должна с определенного момента наступать. Это полностью развязывает руки президенту, чтобы применить право вето к принятому парламентом компромиссному закону с требованием вернуть заключение, как вид наказания. Если этого не сделает президент — Голос уже подготовил законопроект, — заявил нардеп.

Юрчишин также считает, что парламент должен срочно принять закон о возвращении полномочий НАПК и приступить к реформе Конституционного суда, чтобы сделать невозможным принятие им политических решений или решений в частных интересах.

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По словам представителя комитета, мнение Европейской комиссии за демократию через право по запросу Владимира Зеленского, подчеркнуло основные проблемы и решения, необходимые для выхода из конституционного кризиса.

— Действительно, решение КСУ принималось, исходя не из закона и международной практики, а скорее с частным или скрытым интересом. Судьи во всем развитом мире отчитываются, и подавляющее большинство отчитывается по такой же системе, как и другие чиновники. Хотя и с определенными особенностями, которые сейчас предлагают в подготовленные рабочей группой проекты законов, — отметил он.

Венецианская комиссия раскритиковала решение Конституционного Суда Украины в части антикоррупционного законодательства и предоставила ряд конкретных рекомендаций.

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации.

Источник: Голос