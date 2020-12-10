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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Софія Телішевська |

Гривна продолжает укрепляться: курс валют в Украине на 10 декабря

Национальный банк установил официальный курс валют в Украине на 10 декабря. Так, курс доллара составляет 28,04 грн/$, что на четыре копейки меньше, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Курс евро установлен на уровне 33,95 грн/€. Это означает, что европейская валюта подешевела за день на 10 копеек.

Курс валют в Украине от НБУ на 10.12:

  • $1 — 28,04 грн грн;
  • €1 — 33,95 грн;
  • 1 польский злотый — 7,6 грн;
  • 10 российских рублей — 3,8 грн.

Читайте: В начале 2021 года ВВП Украины из-за пандемии упадет на 3%

Каким будет курс доллара к концу года

Национальный банк Украины имеет резервы, чтобы удерживать курс доллара к концу года и в 2021 году на адекватном уровне.

Об этом заявил экономический эксперт Олег Пендзин и уточнил, что ожидает, что стоимость валюты до 1 января будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/$1.

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