Национальный банк установил официальный курс валют в Украине на 10 декабря. Так, курс доллара составляет 28,04 грн/$, что на четыре копейки меньше, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Курс евро установлен на уровне 33,95 грн/€. Это означает, что европейская валюта подешевела за день на 10 копеек.

Курс валют в Украине от НБУ на 10.12:

$1 — 28,04 грн грн;

€1 — 33,95 грн;

1 польский злотый — 7,6 грн;

10 российских рублей — 3,8 грн.

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Каким будет курс доллара к концу года

Национальный банк Украины имеет резервы, чтобы удерживать курс доллара к концу года и в 2021 году на адекватном уровне.

Об этом заявил экономический эксперт Олег Пендзин и уточнил, что ожидает, что стоимость валюты до 1 января будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/$1.