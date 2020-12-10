Карантин выходного дня в Украине привел ко второму пику безработицы. Сейчас в стране 420 тыс. официально зарегистрированных безработных.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, карантин выходного дня не имел значительного влияния на экономику Украины и в целом ВВП сильно не пострадал.

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В то же время от таких ограничений пострадала сфера обслуживания и развлечений, которая обеспечивала большое количество рабочих мест.

— Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам, — отметил Шмыгаль.

Так, в начале карантина в Украине в была 361 тыс. зарегистрированных безработных, а месяц назад — 396 тыс. После карантина выходного дня цифра выросла.

Общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца зимы. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 9 декабря.

На этот период на всей территории Украины будут действовать несколько обновленные правила оранжевой зоны карантина.