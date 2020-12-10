Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии.

Однако такое решение могли принять в интересах определенных олигархов и крупного бизнеса.

Об этом у себя в Telegram-канале написал член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко.

Регулятор энергетики от 1 декабря повысил тариф на передачу электроэнергии от 24 коп. до 31 коп. за кВт-час.

— 7 копеек в масштабах страны — это огромные деньги. Оперирует этим тарифом Укрэнерго, а львиная доля собранного ресурса идет на выплаты астрономических “зеленых” тарифов. Если быть точным, от 31 копейки нового тарифа лишь 9 копеек идет на обслуживание линий электропередач. Остальные 22 копейки с каждого кВт-часа — это сбор денег в специальную заначку для выплат “зеленым” производителям, которые работают по самым высоким тарифам в Европе, — пишет Лещенко.

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Всего выплат по “зеленому” тарифам в 2020 году ожидается около 60 млрд гривен. Повышение цены для крупных предприятий сильно ударит по их бюджету.

— Кто у нас потребляет много электроэнергии? Например, Укрзализныця. И это повышение на 7 копеек означает для УЗ дополнительные расходы на уровне более 300 млн грн в год. Это 10 новых вагонов для перевозки пассажиров. И это серьезный удар по госкомпании в это непростое время, — отметил он.

Также Лещенко рассказал об ущербе для других потребителей, который нанесет повышение тарифа и уточнил, кто является конечным выгодоприобретателем таких изменений.

— Но 1 декабря такой повышенный тариф Укрэнерго платит не только Укрзализныця, а все небытовые потребители: металлурги, химзавода, кинотеатры, кафе, рестораны, школы, детские сады, больницы, воинские части. Правда, есть одно исключение — этот тариф не платят экспортеры электроэнергии. Ни 9 коп. на сети Укрэнерго, ни 22 коп. на дотации “зеленым”.

По словам члена наблюдательного совета, они полностью бесплатно пользуются сетями госкомпании Укрэнерго и на этом зарабатывают хорошую прибыль, продавая электроэнергию в страны ЕС. Более 95% экспорта электроэнергии контролирует ДТЭК, которая получила нужное решение суда.

— Общая неуплата составила уже более 1,5 млрд грн. Цинизм придает тот факт, что, напомню, главным бенефициаром “зеленого” тарифа, который покрывают этими 22 копейками с кВт -Часы, также является ДТЭК, у которого 25% “зеленых” мощностей, — отметил Лещенко.

Повышение цены на электроэнергию

Новый и.о. министра энергетики Юрий Бойко считает одним из важнейших вопросов в секторе просмотр с 2021 действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене.

Он пояснил, что по состоянию на ноябрь бытовой потребитель платит за электроэнергию 1 копейку, поскольку действующий тариф покрывает только расходы на транспортировку.