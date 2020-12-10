Врачи все чаще диагностируют Covid-19 по симптомам, а не ПЦР-тесту — Радуцкий

Некоторые врачи не отправляют пациента на ПЦР-тестирования, если по имеющейся симптоматике могут диагностировать коронавирус.

Об этом в эфире программы Право на владу заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— Врачи могут направить на ИФА-тестирования за 700 грн и это будет быстрее, чем несколько дней ждать результата ПЦР-теста. В этом всегда есть человеческий фактор, так бывает, что семейный врач рекомендует для оперативности сдать тест в частной лаборатории, — отмечает Радуцкий.

Он отмечает, что в Украине существует протокол лечения и его каждые две-три недели обновляют.

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— Сегодня во всем мире, а не только в Украине, Covid-19 чаще диагностируют по симптомам, чем по результатам ПЦР-тестирование, которое может показать ложный результат. Поэтому по обновленным протоколами врачи имеют право ставить такой диагноз, если видят очевидные симптомы.

Политик мотивирует это тем, что точность такого теста не превышает 60%. При этом тест на антиген (ИФА) имеет более высокую точность — 90%.

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Евгений Комаровский озвучил прогноз, что пандемия коронавируса может продлиться до конца 2022 года.

Он связывает победу над вирусом либо с выработкой коллективного иммунитета, либо с появлением вакцины.

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