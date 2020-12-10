Актер театра и кино и бывший кандидат в мэры Одессы Олег Филимонов заболел коронавирусом. Об этом артист сообщил в сети, поздравив иудеев с праздником Ханука.

По его словам, болезнь довольно неприятная и коварная, однако у него, вероятно, легкая форма. Сейчас Филимонов находится на самоизоляции и призывает всех беречь себя.

— Хуже всего то, что сейчас идет период подготовки и принятия городского бюджета, а я лежу дома.

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Мэр Одессы заразился Covid-19

9 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов получил положительный тест на коронавирус. Он будет находиться дома до выздоровления и контролировать работу городских служб по телефону.

Сейчас его самочувствие нормальное.

Фото: Олег Филимонов