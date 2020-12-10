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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

ПЦР-тест выявляет коронавирус только у 40% больных

ПЦР тестирование подтверждает коронавирус только у 40% инфицированных, поскольку после пяти дней болезни вирус исчезает со слизистых оболочек горла и носа.

Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медицинского университета Андрей Бондаренко.

— ПЦР-тест очень чувствительный и специфический. Материал для него берется из носа и горла, где вирус есть первые пять дней. Затем вирус опускается ниже. Для того, чтобы полностью подтвердить диагноз, нужен уже бронхиальный секрет, — отметил профессор.

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По его словам, уже доказано, что за биоматериалом из носоглотки подтвердить наличие вируса можно только в 40% инфицированных, поэтому за последние приказами Минздрава врачи имеют право ставить диагноз по клинической картине без подтверждения ПЦР-методом.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 10 декабря зафиксировали 13 371 новый случай коронавируса. За все время пандемии Covid-19 обнаружили в 858 714 человек.

За последние сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 266 человек, в общем — 14 470. Выздоровели 13 903 человека, в общем — 465 021.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 899), Запорожской (1 060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Источник: Укринформ

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