Взятка в Академии наук – задержали руководителя

Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки элитным внедорожником. За такое вознаграждение он якобы обещал включить лицо в список претендентов на замещение вакансий академиков и передать материалы на рассмотрение президиума академии.

Следователи Нацполиции сообщили руководителю о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

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Руководителю академии грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.







Внедорожник – за должность: президент Академии наук попался на взятке / 2 фотографии

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также сообщении о подозрении другим фигурантам, причастным к этому правонарушению.

В ноябре в Киеве чиновника железной дороги задержали за взятке в сумме 100 тыс. грн. За эти средства он обещал выполнить работы по подключению к электросети.