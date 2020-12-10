Минимизация риска пищевых зависимостей: советы от эксперта

Питание — процесс, который позволяет нам жить и чувствовать себя на все сто, но существуют случаи, когда еда приводит к страшным недугам. Анорексия, булимия, компульсивное переедание — это не способы привлечь внимание, а серьезные психические расстройства, которые не просто ухудшают физическое состояние человека, а и очень быстро убивают.

По данным международной организации FEAST, поддерживающей семьи, в которых дети страдают расстройствами пищевого поведения, почти у 9% населения они есть. Среди них приблизительно 1% — нервная анорексия, 2-3% — булимия, 2-3% — компульсивное переедание.

Цифры и правда страшные, в проекте Фактор риска Факты ICTV подготовили для вас лучшие советы эксперта, как предупредить пищевые зависимости и сформировать здоровое отношение к еде.

Расстройства пищевого поведения — это класс психогенно обусловленных нарушений, связанных с процессом питания. РПП имеют очень высокую смертность, часто приводят к суициду и сопровождаются другими расстройствами психики.

Причины возникновения расстройств пищевого поведения (РПП)

Среди психологически обусловленных причин, которые стимулируют развитие РПП, выделяют такие факторы:

низкая самооценка;

негативное восприятие собственного тела;

низкий уровень социализации;

повышенная тревожность;

неудовлетворенная потребность в принятии и любви.

Психологические причины компульсивного переедания или пищевых зависимостей могут быть разными, существует несколько самых распространенных теорий.

Согласно первой, человек хочет подсознательно увеличить свою важность в социуме, набирая лишний вес, говорит психолог, доцент кафедры педагогики и психологии НПУ имени Драгоманова, доцент кафедры журналистики и новых медиа КУ имени Гринченко Яна Фруктова.

Согласно второй, человек пытается компенсировать недостаток удовольствия едой. Потребляя пищу, мы получаем определенное количество гормонов, которые иннервируют центр удовольствия в мозгу, и если не получаем приятных эмоций от общения или хобби, то пытаемся заполнить эту пустоту едой. Когда это происходит долго, то переходит в привычку, и человек приучается получать удовольствие только так.

Если говорить про расстройства, когда человек ограничивает себя в еде, то они могут формироваться из-за навязанного СМИ и индустрией красоты стереотипа о том, что красавицы должны иметь определенные параметры. Это чаще всего встречается у подростков.

Тогда, чтобы поднять самооценку, ребенок начинает недоедать.

Человек может пытаться уменьшить себя, чтобы стать незаметным, из-за ощущения опасности. Такая ситуация может возникнуть, если человек чувствует себя некомфортно в семье, подвергается насилию или травле.

В обоих случаях это прежде всего психологические проблемы, которые связались с биохимическими процессами. И первое, и второе состояние требует медицинской и психотерапевтической коррекции, для их лечения недостаточно набрать или сбросить вес, нужен комплексный подход.

Тревожные звоночки

Предотвратить пищевые расстройства намного легче, чем лечить их, поэтому нужно обращать внимание на некоторые тревожные звоночки. Сначала они связаны не с едой — это прежде всего стойкое негативное психоэмоциональное состояния, на фоне которого и развиваются болезни. Потом появляются такие симптомы:

раздражительность;

негативное отношение к жизни;

концентрация на еде, постоянные сомнения — стоит есть или не стоит;

быстрый набор или потеря веса;

сужение интересов, безразличие к тому, что раньше интересовало.

Особенное внимание нужно обратить на слово диета. Если кто-то говорит, что собирается сесть на диету — это также повод обеспокоиться. Потому что назначенная самостоятельно диета вредит организму, должно быть сбалансированное питание, — подчеркивает эксперт.

Как правильно формировать отношение к еде

Нужно понимать, что еда необходима нам для того, чтобы нормально функционировать, думать и жить. Помните, что мы должны быть разносторонними личностями и постоянно расширять круг своих интересов.

Еда может стать поводом для дискуссии, нуждаться во внимании, но кроме нее во внимании нуждается общение, новые знания, эмоции, самосовершенствование.

Нужно научиться получать удовольствие и от другого. Чем больше у вас будет интересов и увлечений, тем здоровее будет ваше отношение к еде, — подчеркивает эксперт.

Для того, чтобы поддерживать свое тело в хорошей форме и правильно питаться, нужно знать потребности своего организма, с учетом пола, возраста и других особенностей.

Рацион должен быть разнообразным и питательным, но не превышать рекомендованную калорийность, если у вас возникли с этим проблемы, нужно обратиться за помощью.

Сначала к своему семейному доктору, который определит ваше состояние и направит к другим специалистам, которые смогут грамотно составить идеальный рацион питания.

Диетолога, если нужна коррекция режима питания. Эндокринолога, ведь нужно исключить физиологические патологии, которые могут вызвать нарушения аппетита и резкое изменение веса — например, гормональные сбои. А также психиатра или психотерапевта, чтобы улучшить психоэмоциональный фон.

Помните, что главное — это внимание и забота о своем здоровье, благодаря им можно побороть любой недуг.