PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Суд оставил Антоненко под стражей до 2 февраля 2021 года

Шевченковский районный суд Киева продлил обвиняемому в гибели журналиста Павла Шеремета ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко меры пресечения в виде заключения под стражей до 7 февраля 2021 года.

Кроме этого, детский кардиохирург Юлия Кузьменко остается под домашним арестом, военный медик Яна Дугарь — на свободе под залогом.

В холле суда собрались люди, которые пришли поддержать обвиняемых. Полиция брала здание под усиленную охрану.

Читайте: Убийство Шеремета: хронология расследования, которое длится четыре года

Дело Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

В мае этого года правоохранители заявили о ходе досудебного расследования по троим подозреваемым в убийстве Шеремета — музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военному медику Яне Дугарь.

Во время заседания Шевченковского районного суда Киеве 28 сентября обвиняемого Антоненко оставили под стражей, хотя суд уже смягчил меры Дугарь и Кузьменко.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка