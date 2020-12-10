Суд оставил Антоненко под стражей до 2 февраля 2021 года

Шевченковский районный суд Киева продлил обвиняемому в гибели журналиста Павла Шеремета ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко меры пресечения в виде заключения под стражей до 7 февраля 2021 года.

Кроме этого, детский кардиохирург Юлия Кузьменко остается под домашним арестом, военный медик Яна Дугарь — на свободе под залогом.

В холле суда собрались люди, которые пришли поддержать обвиняемых. Полиция брала здание под усиленную охрану.

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Дело Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

В мае этого года правоохранители заявили о ходе досудебного расследования по троим подозреваемым в убийстве Шеремета — музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военному медику Яне Дугарь.

Во время заседания Шевченковского районного суда Киеве 28 сентября обвиняемого Антоненко оставили под стражей, хотя суд уже смягчил меры Дугарь и Кузьменко.