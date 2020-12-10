В украинских медицинских учреждениях достаточно койко-мест для больных коронавирусом, разворачивать мобильные госпитали для их лечения необходимости нет.

Такое мнения высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— У нас, скажем, 62 тыс. койко-мест под Covid-19. В Польше сегодня, я боюсь соврать, по-моему, 30 тыс. При сопоставимых размерах наших стран. Наша граница — это 55% от всех койко-мест, это 91 тыс. У нас достаточно коек в медицинских учреждениях, которые можно заполнять, не строя мобильные госпитали, — рассказал Шмыгаль.

Читайте: Выздоровевших больше, чем заболевших: в Украине 13 371 новый случай Covid-19

По мнению премьер-министра, тратить деньги в строительство мобильных госпиталей, которые затем свернуть и выбросить, нет смысла.

— У нас стоят пустые медицинские учреждения с кроватями, где можно размещать людей, — отметил Шмыгаль.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что в Украине больше половины коек для пациентов с Covid-19 обеспечены кислородом.

Также он добавил, что благодаря карантинным мерам, которые были введены в Украине, удалось сбить ураганное распространение коронавируса.