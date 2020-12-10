В пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации незаконно удерживают 475 украинцев.

В прокуратуре Автономной республики Крым заявляют, что продолжается принудительное перемещение осужденных и политических заключенных в России.

— Для колонизации полуострова РФ переселили в Крым, по разным оценкам, от 172 тыс. до более 500 тыс. россиян. Продолжается принудительное перемещение осужденных и политических заключенных в Российскую Федерацию. Установлено 475 граждан Украины, которые незаконно содержатся или содержались в пенитенциарных учреждениях на территории РФ, — сказано в сообщении.

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Кроме того, аналогичные нарушения совершаются в отношении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые также незаконно перемещаются в РФ, в том числе путем незаконного усыновления.

Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму

7 декабря 63 страны одобрили резолюцию Генеральной ассамблеи ООН Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей.

Среди тех, кто был против украинской резолюции — конечно же, Россия, а также ее союзники.

Источник: Прокуратура Крыма