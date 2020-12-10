В Украине по состоянию на утро 10 декабря зафиксировали 13 371 новый случай коронавируса. За все время пандемии Covid-19 обнаружили у 858 714 человек.

Госпитализация понадобилась 2 993 пациентам. За последние сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус умерли 266 человек, всего — 14 470.

За последний день выздоровели 13 903 человека, всего — 465 021.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

Киев — 86437 случаев;

Винницкая область — 19 206 случаев;

Волынская область — 27 194 случая;

Днепропетровская область — 46 891 случай;

Донецкая область — 27 678 случаев;

Житомирская область — 32 987 случаев;

Закарпатская область — 25 344 случая;

Запорожская область — 39 758 случаев;

Ивано-Франковская область — 40 007 случаев;

Киевская область — 46 211 случаев;

Кировоградская область — 6 744 случая;

Луганская область — 7436 случаев;

Львовская область — 51 915 случаев;

Николаевская область — 22 621 случай;

Одесская область — 54 840 случаев;

Полтавская область — 27 772 случая;

Ровенская область — 35 034 случая;

Сумская область — 34 611 случаев;

Тернопольская область — 30 462 случая;

Харьковская область — 60 992 случая;

Херсонская область — 13 039 случаев;

Хмельницкая область — 33 426 случаев;

Черкасская область — 29 449 случаев;

Черновицкая область — 36 044 случаи;

Черниговская область — 22 616 случаев.

Коронавирус в Украине

Для сравнения, в Украине коронавирус по состоянию на утро среды обнаружили у 12 585 людей, выздоровевших – 14 554 человека, умерли 276 пациентов.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 845 343 человека, 14 204 человека умерли от Covid-19, выздоровели – 451 118 человек.