В Украине по состоянию на утро 10 декабря зафиксировали 13 371 новый случай коронавируса. За все время пандемии Covid-19 обнаружили у 858 714 человек.
Госпитализация понадобилась 2 993 пациентам. За последние сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус умерли 266 человек, всего — 14 470.
За последний день выздоровели 13 903 человека, всего — 465 021.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
- Киев — 86437 случаев;
- Винницкая область — 19 206 случаев;
- Волынская область — 27 194 случая;
- Днепропетровская область — 46 891 случай;
- Донецкая область — 27 678 случаев;
- Житомирская область — 32 987 случаев;
- Закарпатская область — 25 344 случая;
- Запорожская область — 39 758 случаев;
- Ивано-Франковская область — 40 007 случаев;
- Киевская область — 46 211 случаев;
- Кировоградская область — 6 744 случая;
- Луганская область — 7436 случаев;
- Львовская область — 51 915 случаев;
- Николаевская область — 22 621 случай;
- Одесская область — 54 840 случаев;
- Полтавская область — 27 772 случая;
- Ровенская область — 35 034 случая;
- Сумская область — 34 611 случаев;
- Тернопольская область — 30 462 случая;
- Харьковская область — 60 992 случая;
- Херсонская область — 13 039 случаев;
- Хмельницкая область — 33 426 случаев;
- Черкасская область — 29 449 случаев;
- Черновицкая область — 36 044 случаи;
- Черниговская область — 22 616 случаев.
Коронавирус в Украине
Для сравнения, в Украине коронавирус по состоянию на утро среды обнаружили у 12 585 людей, выздоровевших – 14 554 человека, умерли 276 пациентов.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 845 343 человека, 14 204 человека умерли от Covid-19, выздоровели – 451 118 человек.