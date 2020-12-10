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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Выздоровевших больше, чем заболевших: в Украине 13 371 новый случай Covid-19

В Украине по состоянию на утро 10 декабря зафиксировали 13 371 новый случай коронавируса. За все время пандемии Covid-19 обнаружили у 858 714 человек.

Госпитализация понадобилась 2 993 пациентам. За последние сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус умерли 266 человек, всего — 14 470.

За последний день выздоровели 13 903 человека, всего — 465 021.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

  • Киев — 86437 случаев;
  • Винницкая область — 19 206 случаев;
  • Волынская область — 27 194 случая;
  • Днепропетровская область — 46 891 случай;
  • Донецкая область — 27 678 случаев;
  • Житомирская область — 32 987 случаев;
  • Закарпатская область — 25 344 случая;
  • Запорожская область — 39 758 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 40 007 случаев;
  • Киевская область — 46 211 случаев;
  • Кировоградская область — 6 744 случая;
  • Луганская область — 7436 случаев;
  • Львовская область — 51 915 случаев;
  • Николаевская область — 22 621 случай;
  • Одесская область — 54 840 случаев;
  • Полтавская область — 27 772 случая;
  • Ровенская область — 35 034 случая;
  • Сумская область — 34 611 случаев;
  • Тернопольская область — 30 462 случая;
  • Харьковская область — 60 992 случая;
  • Херсонская область — 13 039 случаев;
  • Хмельницкая область — 33 426 случаев;
  • Черкасская область — 29 449 случаев;
  • Черновицкая область — 36 044 случаи;
  • Черниговская область — 22 616 случаев.

Коронавирус в Украине

Для сравнения, в Украине коронавирус по состоянию на утро среды обнаружили у 12 585 людей, выздоровевших – 14 554 человека, умерли 276 пациентов.

Количество инфицированных с начала пандемии  составило 845 343 человека, 14 204 человека умерли от Covid-19, выздоровели – 451 118 человек.

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