PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Жесткий карантин в январе: салоны красоты смогут работать, но есть условие

Во время жесткого карантина с 8 января по 24 января 2021 года разрешается работа парикмахерских и салонов красоты.

Однако есть важное условие. Клиентов  они смогут принимать исключительно по предварительной записи, без ожидания в помещении.

Читайте: Жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 — что именно будет под запретом

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Парикмахерские и салоны красоты могут работать исключительно по предварительной записи. То есть не разрешается, чтобы люди приходили с улицы и ожидали в очереди, — отметил Степанов.

Карантин в Украине

Общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца зимы. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 9 декабря.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что кроме Covid-19, в январе-феврале также ожидается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка