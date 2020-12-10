Жесткий карантин в январе: салоны красоты смогут работать, но есть условие

Во время жесткого карантина с 8 января по 24 января 2021 года разрешается работа парикмахерских и салонов красоты.
Однако есть важное условие. Клиентов они смогут принимать исключительно по предварительной записи, без ожидания в помещении.
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Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Парикмахерские и салоны красоты могут работать исключительно по предварительной записи. То есть не разрешается, чтобы люди приходили с улицы и ожидали в очереди, — отметил Степанов.
Карантин в Украине
Общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца зимы. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 9 декабря.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что кроме Covid-19, в январе-феврале также ожидается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.