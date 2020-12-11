В Украине по состоянию на 11 декабря в больницах находятся 27 тыс. 708 пациентов с коронавирусом. Из-за чего Минздрав принял решение увеличить количество коек для больных Covid-19.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте: Сколько будет сохраняться иммунитет к Covid-19 после вакцинации

— Медицинская система работает в достаточно напряженном режиме. Около 28 тыс. больных сейчас находятся в больницах. Если быть точным — 27 тыс. 708 пациентов, которые находятся на утро в наших больницах, — заявил Степанов.

Он отметил, что также необходимо время на оборудование больниц и появление необходимого количества специалистов — инфекционистов, анестезиологов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине зафиксировали более 870 тыс. случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 13 514 инфицированных Covid-19, было осуществлено 60 847 тестирований.

11 декабря в Украине установился суточный рекорд летальности вследствие коронавируса: умерли 285 пациентов.