Замглавы МВД Антон Геращенко заболел коронавирусом.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу Право на владу.

По его словам, болезнь протекает в легкой форме. Также заразилась его 4-летняя дочь.

— Я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня диагноз коронавирус. Заразилась моя 4-летняя дочь. Это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый в наиболее необычном месте. Вы не знаете, где вы ее можете подхватить, — сказал Геращенко.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 25, 2 тыс. правоохранителей, выздоровели — 24 274, умерло — 78.

Мэр Одессы заразился Covid-19

9 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов получил положительный тест на коронавирус, однако болезнь протекает в легкой форме.

Политик не требует госпитализации и будет оставаться дома до выздоровления. Работу городских служб он контролирует с помощью телефона.