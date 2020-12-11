В Украине проведут вакцинацию против коронавируса с помощью комбинированного подхода. То есть будут вакцинировать стационарно и с помощью мобильных групп.
Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора ГУ Центр общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.
— У нас есть два сценария, которые мы будем использовать. Первый — это проведение вакцинации, второй — создание мобильных бригад, — отметил Кузин.
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По его словам, людей будут вакцинировать в районных или фельдшерско-акушерских пунктах, которые работают стационарно.
Также создадут 400 мобильных бригад, чтобы они выезжали в места обслуживания, работы, в отдаленные районы Украины и вакцинировали людей.
Вакцинация против Covid-19 в Украине
В Украине в первую очередь вакцинируют от коронавируса 20 млн граждан. Вначале должны вакцинироваться люди, входящие в группы риска.
В группу риска по профессиональному признаку входят педагоги, медицинские работники, сотрудники Национальной полиции. Также в первую очередь будут вакцинировать людей по возрасту и состоянию здоровья.