В Украине проведут вакцинацию против коронавируса с помощью комбинированного подхода. То есть будут вакцинировать стационарно и с помощью мобильных групп.

Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора ГУ Центр общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

— У нас есть два сценария, которые мы будем использовать. Первый — это проведение вакцинации, второй — создание мобильных бригад, — отметил Кузин.

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По его словам, людей будут вакцинировать в районных или фельдшерско-акушерских пунктах, которые работают стационарно.

Также создадут 400 мобильных бригад, чтобы они выезжали в места обслуживания, работы, в отдаленные районы Украины и вакцинировали людей.

Вакцинация против Covid-19 в Украине

В Украине в первую очередь вакцинируют от коронавируса 20 млн граждан. Вначале должны вакцинироваться люди, входящие в группы риска.

В группу риска по профессиональному признаку входят педагоги, медицинские работники, сотрудники Национальной полиции. Также в первую очередь будут вакцинировать людей по возрасту и состоянию здоровья.