Денисова назвала количество пленных украинцев, которых удерживают на Донбассе

В плену на временно оккупированных территориях Донбасса сейчас находится 241 гражданин Украины.

Такую цифру уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала в ходе встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

— Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно, — написала омбудсмен.

Кроме того, Денисова призвала посла обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина.

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Также стороны обсудили возможность сотрудничества по предоставлению технической и экспертной поддержки в усилении институциональной способности Офиса омбудсмена Украины через создание Просветительского центра по правам человека с представительствами в регионах для повышения правовой осведомленности граждан в своих правах.

— Надеюсь, что все затронутые вопросы найдут свою практическую реализацию в ближайшее время, — отметила Денисова.

Накануне Россия и боевики “ЛДНР” сорвали новогодний обмен пленными, обвинив украинские власти в невыполнении Минских договоренностей.

В то же время члены украинской делегации ТКГ неоднократно заявляли о готовности Украины к переговорам по организации взаимного освобождения пленных.