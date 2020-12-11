После Нового года количество больных коронавирусом в Украине может вырасти до 30 тыс. в сутки. В декабре эта цифра может достигать 16-17 тыс.

Об этом в эфире программы Право на владу сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

— Мы имеем прогнозы Киевской школы экономики, прогнозы эпидемиологов и понимаем, что этот месяц продержимся в коридоре до 16-17 тыс. случаев в сутки. Но после Нового года мы выйдем на 20-25, а то и 30 тыс. больных.

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Учитывая такую ​​ситуацию, Михаил Радуцкий отметил, что в случае резкого увеличения количества больных, правительство может усилить карантин раньше, чем 8 января.

9 декабря Кабмин ввел в Украине новогодний локдаун. Он продлится с 8 до 24 января 2021 года.

В течение этого времени будут действовать усиленные карантинные меры, предусматривающие ряд ограничений. В то же время общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца зимы.