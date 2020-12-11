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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Доллар и евро минимально подорожали: курс валют в Украине 11 декабря

Курс доллара по состоянию на 11 декабря минимально подорожал. Вырос в цене в конце недели и евро.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,07 грн, что на 3 копейки больше, чем было 10 декабря.

Евро подорожал на 4 копейки — с 33,95 грн/1€ до 33,99 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.

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Курс валют в Украине от НБУ на 11.12:

  • $1 — 28,07 грн;
  • €1 — 33,99 грн;
  • 1 польский злотый — 7,68 грн;
  • 10 российских рублей — 3,82 грн.

курс 11 грудня

Между тем украинцы начали делать больше вкладов в долларах. Объемы валютных вкладов населения выросли на 1,3%. Вклады в долларах начали делать чаще из-за обесценивания гривны.

В то же время гривневые вклады населения за этот период выросли всего на 1,2%.

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