Курс доллара по состоянию на 11 декабря минимально подорожал. Вырос в цене в конце недели и евро.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,07 грн, что на 3 копейки больше, чем было 10 декабря.

Евро подорожал на 4 копейки — с 33,95 грн/1€ до 33,99 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.

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Курс валют в Украине от НБУ на 11.12:

$1 — 28,07 грн;

€1 — 33,99 грн;

1 польский злотый — 7,68 грн;

10 российских рублей — 3,82 грн.

Между тем украинцы начали делать больше вкладов в долларах. Объемы валютных вкладов населения выросли на 1,3%. Вклады в долларах начали делать чаще из-за обесценивания гривны.

В то же время гривневые вклады населения за этот период выросли всего на 1,2%.