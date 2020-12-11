Из-за непогоды в Киеве, ледяные дожди и гололед, которые накрыли город 10 декабря вечером, на улицы города вывели дополнительную спецтехнику и работников. Однако людей и машин не хватает для того, чтобы справиться с последствиями непогоды.

Об этом во время брифинга 11 декабря сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Ночью работали более 300 единиц спецтехники и 36 бригад для ручной уборки, более 270 работников, — рассказал Виталий Кличко.

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Также к борьбе с гололедом привлекли 5 тыс. дворников и 60 единиц техники жилищно-коммунальных предприятий.

Работникам пришлось обрабатывать участки улиц несколько раз, работа продолжается и сейчас.

Непогода в Киеве

Из-за дождя и мороза гололед парализовал работу транспорта в Киеве.

На дорогах города фиксировалось увеличение количества ДТП.

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