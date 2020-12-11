PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Когда начнутся зимние каникулы в Киеве и как будут работать школы в январе 2021

После зимних каникул, во время строгого карантина, школьники в Киеве начнут обучение в дистанционном режиме.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы от СМИ.

— Все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме.

Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале Киев. Насколько я знаю, такие уроки подготовят и на общегосударственном уровне, — сообщил Виталий Кличко.

Учреждения профессионально-технического образования уйдут на каникулы чуть позже — с 31 декабря по 15 января. Второй семестр они начнут также в дистанционном формате — с 18 до 24 января.

Читайте: В Киеве суточный рекорд по выздоровевшим от Covid-19 — Кличко

Если жесткий карантин продлят, дистанционное обучение также продлится дольше. Детские сады будут работать в обычном режиме.

В Киеве по состоянию на 11 декабря зафиксировали 1 880 новых случаев коронавируса. Всего в столице заболели 88 317 человек.

Полную статистику коронавиурса в Киеве смотрите на нашем сайте.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка