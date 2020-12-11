В Киеве 10 декабря прошел дождь, который превратил столицу в каток. В результате непогоды произошло множество аварий, а город стал в пробках.
Однако не обошлось и без забавных ситуаций. Так, одному из киевлян никак не удавалось покорить Андреевский спуск.
Также на месте для парковки одного из ТРЦ занесло маршрутку.
Кому-то гололед дал возможность прогуляться по столице на коньках.
Непогода в Киеве
11 декабря в Киеве из-за непогоды введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта из-за гололеда.
Также в столице приостанавливали работу фуникулера из-за непогоды.
Укргидрометцентр прогнозирует, что утром и днем 11 декабря в Киеве на дорогах будет гололед — І уровень (желтый) опасности.