PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Ледяной локдаун: Андреевский спуск стал неприступной крепостью для киевлян

В Киеве 10 декабря прошел дождь, который превратил столицу в каток. В результате непогоды произошло множество аварий, а город стал в пробках.

Однако не обошлось и без забавных ситуаций. Так, одному из киевлян никак не удавалось покорить Андреевский спуск.

Также на месте для парковки одного из ТРЦ занесло маршрутку.

Кому-то гололед дал возможность прогуляться по столице на коньках.

Непогода в Киеве

11 декабря в Киеве из-за непогоды введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта из-за гололеда.

Также в столице приостанавливали работу фуникулера из-за непогоды.

Укргидрометцентр прогнозирует, что утром и днем ​​11 декабря в Киеве на дорогах будет гололед — І уровень (желтый) опасности.

Источник: Киев Оперативний

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка