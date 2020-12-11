В Киеве 10 декабря прошел дождь, который превратил столицу в каток. В результате непогоды произошло множество аварий, а город стал в пробках.

Однако не обошлось и без забавных ситуаций. Так, одному из киевлян никак не удавалось покорить Андреевский спуск.

Также на месте для парковки одного из ТРЦ занесло маршрутку.

Кому-то гололед дал возможность прогуляться по столице на коньках.

Непогода в Киеве

11 декабря в Киеве из-за непогоды введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта из-за гололеда.

Также в столице приостанавливали работу фуникулера из-за непогоды.

Укргидрометцентр прогнозирует, что утром и днем ​​11 декабря в Киеве на дорогах будет гололед — І уровень (желтый) опасности.