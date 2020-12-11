Легализация игорного бизнеса пополнит бюджет на более чем 7 млрд грн — Марченко

Благодаря легализации игорного бизнеса, бюджет Украины может получить 7,4 млрд грн поступлений.

Такой прогноз озвучил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, кроме игорного бизнеса, дополнительный доход в бюджет сможет принести приватизация. Чем больше от нее будет поступлений, тем меньше придется занимать на финансовых рынках.

— Предусмотрены доходы от узаконивания игорного бизнеса — 7,4 млрд грн. Приватизация должна дать бюджету еще 12 млрд грн, — отметил министр.

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Игорный бизнес в Украине

В июле этого года Верховная Рада приняла закон о регулировании игорного бизнеса. Документ позволяет легализовать игорный бизнес в стране и закладывает основы государственного регулирования в этой сфере.

Он предусматривает, что проводить азартные игры можно в казино, через интернет и в залах игровых автоматов. Также он позволяет заниматься букмекерской деятельностью в специальных пунктах и ​​в сети.