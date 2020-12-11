Минздрав призывает украинцев не ехать за границу на новогодние праздники

Министерство здравоохранения рекомендует Украинская оставаться дома во время новогодних праздников и воздержаться от поездок за границу. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга по противодействию коронавируса.

Однако если вы все же решили отправиться в путешествие, Степанов советует проверять ситуацию по распространению Covid-19 в выбранной стране и условия визита. Ее можно найти на портале Министерства иностранных дел.

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Ситуация с распространением коронавируса в Украине

11 декабря стало известно о более 13 тыс. новых случаев коронавируса в Украине. За период пандемии заболело более 870 тыс. человек.

Кроме того, зафиксирован рекорд смертей за последние сутки — 285 пациентов умерли в результате осложнений Covid-19.

Лидеры по количеству заражений — Киев, Запорожская и Одесская области.