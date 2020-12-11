Выбирая даты жесткого карантина в Украине, правительство пыталось найти баланс между ограничительными мерами и обычной жизнью.

Об этом в эфире Свободы слова Савика Шустера заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы живем в Украине, и видим, как на самом деле выполняются карантинные ограничения. Здесь многое зависит от нашей ментальности. К тому же в Украине совсем другая экономическая ситуация. Мы пытаемся найти баланс — между епидмероприятиями и обычной жизнью, — пояснил он.

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Степанов также назвал еще две причины, которые стали определяющими.

— Первое — мы смотрели, как будет расти количество больных. Важно также провести такой плановый жесткий карантин до конца января, поскольку в конце января-начале февраля у нас начинается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, а это дополнительная нагрузка на медицинскую систему. Поэтому надо подойти с минимальными цифрами по коронавирусу, — подытожил министр.

Январский локдаун

Кабинет министров вводит общенациональный жесткий карантин на 17 дней — с 8 до 24 января 2021 года (включительно).

Если ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшится, то усиленные ограничения могут ввести раньше.