Преподаватель Института компьютерных наук Национального университета Львовская политехника Дмитрий Зербино при проведении контрольной работы для первого курса демонстрировал фото порнографического характера.

Однако сам преподаватель уверяет, что это релаксирующие изображения, которые соответствуют определенной японской методике обучения. Об инциденте рассказала выпускница Львовской политехники Наталья Киндратив.

Порнографические изображения женских гениталий на весь экран показывали студентам в программе, которую Дмитрий Зербино разработал для тестирования студентов. В разговоре с ним они предупреждали, что им еще не исполнилось 18 лет.

Читайте: Развращал школьницу в Likee: в Харькове будут судить 39-летнего педофила

На вопрос студентов о наличии порнографических фото преподаватель отметил, что эти картинки не пересматривал. Он также добавил, что они имеют право закрывать глаза или отворачиваться от экрана.

По словам Натальи Киндратив, порнографические изображения в контрольной этого преподавателя показываются уже несколько лет. Также она добавила, что студенты, которые сняли видео общения с преподавателем и процесс контрольной, очень не хотели огласки.

После того, как записи распространились по студенческим чатам, их начали травить и запугивать. А кто-то в комментариях под постом Натальи Киндратив даже начал защищать преподавателя.

Заместитель декана бакалавриата Института компьютерных наук Виктор Хавалко сообщил, что никто из родителей или студентов не обращался по поводу инцидента. Он и добавил, что в случае таких обращений университет обнародует официальную позицию.

Ст. 301 УК Украины предусматривает ответственность за изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Минимальное наказание предусматривает штраф в размере 17-68 тыс. грн.

Накануне в секс-скандал попал фотограф Александр Ктиторчук. Его задержали по обвинению в развращении несовершеннолетних моделей.

За несколько дней суд избрал для Ктиторчука меру пресечения и взял его под стражу в следственном изоляторе.