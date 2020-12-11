Офис Генпрокурора не регистрировал уголовного производства в отношении Новинского — документ

Офис Генерального прокурора Украины не регистрировал уголовного производства в отношении народного депутата Вадима Новинского.

Об этом стало понятно из ответа Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой на запрос народного депутата, копию которого разместила на странице Facebook пресс-служба Вадима Новинского в пятницу.

Генпрокурор сообщила, что высший надзорный орган 24 сентября зарегистрировал производство №42020000000001823 по заявлению представителей компании Гратант, при этом в указанном производстве подозрение Вадиму Новинскому не предъявлялось.

По данным пресс-службы нардепа, аналогичный ответ получен сегодня от Территориального управления Государственного бюро расследований Украины в Киеве.

Пресс-служба нардепа отмечает, что таким образом, распространенная информационным агентством РБК-Украина информация об открытии дела против нардепа является недостоверной и наносящей вред его репутации. Пресс-служба потребовала от агентства опровержения распространенной информации.

В то же время в комментарии УН адвокат Вадима Новинского Андрей Голуб отметил, что распространенная вчера рядом СМИ информация является умышленной манипуляцией и инструментом борьбы в рамках корпоративного конфликта.

Адвокат отметил, что компания Гратант по заявлению которой зарегистрировано упомянутое производство, подконтрольна бывшему миноритарному акционеру группы компаний Амстор Владимиру Вагоровскому, отстраненному в 2014 году от управления торговой сетью в связи с попытками незаконного завладения ее имуществом.

— Вагоровский на протяжении семи лет пытается криминализировать корпоративный конфликт и через подачу заявлений о якобы уголовных правонарушениях в своих интересах втянуть в него правоохранительные органы. За семь лет ни один так называемый факт, указанный в этих заявлениях, не нашел подтверждения, их тщательно исследовали и Национальная полиция, и Генеральная прокуратура, — сказал адвокат.

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Андрей Голуб также отметил, что Владимир Вагоровский и его брат Александр Вагоровский сами являются фигурантами уголовного производства, зарегистрированного еще в декабре 2014 года и в рамках которого расследуются факты незаконного завладения имуществом торговой сети.

Как сообщалось, в 2014 году Владимир и Александр Вагоровские были отстранены мажоритарным акционером ГК Амстор — компанией Смарт-Холдинг, принадлежащей Вадиму Новинскому — от управления торговой сетью.

Их обвинили в выводе активов и финансовых средств по поддельным документам на подконтрольные им компании, незаконный перевод магазинов в зоне АТО на юрлица, не подконтрольные мажоритарному акционеру, попытки присвоить бизнес ГК Амстор.

В феврале 2017 года Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство, в рамках которого Владимир Вагоровский подозревался в организации финансирования террористической организации Донецкая народная республика.

Согласно материалов дела в 2014-2015 гг. Владимир Вагоровский осознавая, что ДНР является террористической организацией, принял решение платить налоги в ее бюджет, а также бесплатно поставлять еду и транспорт боевикам в обмен на непрепятствование в работе супермаркетов Амстор оставшихся на неподконтрольной Украине территории.

Ранее аналогичное производство регистрировало Главное следственное управление МВД Украины.

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Источник: Українські Новини