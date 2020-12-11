Доставка еды в Киеве не работает — причина

Сервисы доставки еды в Киеве начали работать с перебоями из-за непогоды. В некоторых районах столицы невозможно оформить доставку через Glovo и Raketa.

Мы проверили работу приложения Glovo и выяснили, что оно не работает сегодня, в частности, в Шевченковском и Соломенском районах столицы.







Плохие погодные условия: в Киеве не работают сервисы доставки еды / 2 фотографии

В сервисах доставки говорят, что сбой возник из-за чрезмерного количества заказов.

— В некоторых районах может не работать доставка из-за очень большой загруженности, — сообщили в службе поддержки.

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Также у многих пользователей возникают проблемы с доставкой через Raketa. В приложении, кстати, отображается погодные условия — на экране идет дождь.

— Сейчас радиус был уменьшен в связи с большой загруженностью курьеров и учреждений, а также из-за погодных условий, — прокомментировали нам в службе поддержки.

В Киеве 11 декабря на дорогах наблюдается сильный гололед. В результате чего в городе произошло несколько серьезных аварий.

Так, на улице Энтузиастов произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и автомобиль занесло в дерево.

Подробнее о последствиях гололеда в Киеве, читайте в материале Фактов ICTV.