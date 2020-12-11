Доставка еды в Киеве не работает — причина

Сервисы доставки еды в Киеве начали работать с перебоями из-за непогоды. В некоторых районах столицы невозможно оформить доставку через Glovo и Raketa.
Мы проверили работу приложения Glovo и выяснили, что оно не работает сегодня, в частности, в Шевченковском и Соломенском районах столицы.
В сервисах доставки говорят, что сбой возник из-за чрезмерного количества заказов.
— В некоторых районах может не работать доставка из-за очень большой загруженности, — сообщили в службе поддержки.
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Также у многих пользователей возникают проблемы с доставкой через Raketa. В приложении, кстати, отображается погодные условия — на экране идет дождь.
— Сейчас радиус был уменьшен в связи с большой загруженностью курьеров и учреждений, а также из-за погодных условий, — прокомментировали нам в службе поддержки.
В Киеве 11 декабря на дорогах наблюдается сильный гололед. В результате чего в городе произошло несколько серьезных аварий.
Так, на улице Энтузиастов произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и автомобиль занесло в дерево.
Подробнее о последствиях гололеда в Киеве, читайте в материале Фактов ICTV.