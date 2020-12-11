Сколько людей нужно вакцинировать для разрыва цепи заболевания Covid-19

Для того, чтобы прервать цепь заболевания коронавирусом в Украине, нужно вакцинировать 18-19 млн человек.

Об этом в эфире программы Право на владу сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

— По меньшей мере, нам нужно провакцинировать 18-19 млн украинцев. Приблизительно половину населения страны. Тогда мы можем говорить о прерывании цепи. К сожалению, на сегодня стойкого иммунитета нет.

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Кроме того, Радуцкий отметил, что согласно с теми прогнозами, которые есть сегодня, прилизно к середине лета в Украине будет уже достаточное количество провакцинированных людей.

По его словам, партию бесплатной вакцины против Covid-19 от глобальной инициативы Covax Украина ждет от 1 марта 2021 года.

Вместе с тем, в Минздраве уже составили графики вакцинации от Covid-19. Первыми от коронавируса должны вакцинироваться люди, которые входят в группы риска.

В частности в группу риска по профессиональному признаку входят педагоги, медицинские работники, сотрудники Национальной полиции. Также в первую очередь будут вакцинировать людей по возрасту и состоянию здоровья.